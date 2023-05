Flere unge stod uden job og uddannelse i 2022

- Det er overraskende, at der er sket en stigning på trods af, at vi har et arbejdsmarked, der gløder, siger chefanalytiker hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Emilie Agner Damm.

Det er svært at pege på, hvad der præcis driver stigningen, ifølge hende.

Den nye samling af data viser, at gode konjunkturer i hvert fald ikke løser det her problem, påpeger hun.

- Det er strukturelle problemer, vi er nødt til at gøre noget ved. Hvis vi ikke gør noget, bliver de dyre samfundsborgere. Det er en investering for samfundet, siger hun.