Nyrenoveret bro kan ikke tåle forårssol – nu skal den renoveres igen

Problemet blev opdaget, da broen ikke kunne lukke helt ned.

- Vi havde åbnet broen for nogle sejlende, og da de var kommet igennem, kunne vi ikke få forbindelseselementerne til at lukke, siger Jens Præst.

Fredag skulle en midlertidig løsning være på plads så biltrafikken kan glide, men der er brug for en ny, permanent løsning, lyder det fra Vejdirektoratet.

- Vi arbejder på at få en ny, permanent løsning på broen inden for et par uger, hvor vi laver om på konstruktionen, siger Jens Præst.

Lørdag skulle biler kunne køre over Kronprins Frederiks Bro, ligesom håbet er, at det vil lykkedes at åbne og lukke broen for de sejlende med den midlertidige løsning.

Kronprins Frederiks Bro har den seneste uge flere gange været ramt af problemer, som har spærret broen.