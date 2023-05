Udenlandske vognmænd skylder millioner i parkeringsbøder

Han har et bud på en løsning. Hvis en udenlandsk chauffør får en p-bøde og i forvejen har en ubetalt en af slagsen, bør Færdselsstyrelsen klampe vognen, så den ikke kan køre videre, indtil bøden er betalt.

Det vil altså konkret betyde, at vognen bliver låst med et værktøj, så den ikke kan køre længere.

Thomas Danielsen siger, at det er en af de modeller, han har bragt i spil over for Folketingets ordførere.

- Det er et af de værktøjer, vi er ved at undersøge, siger han.

Danielsen siger, at det derudover handler om at få flere lande til at samarbejde om at få indkrævet bøderne.