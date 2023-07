Egentlig er det jo bare en lille, uskyldig dims.

Men dimsen er også genstand for en af tidens største debatter. Og måske er den tid, dit barn bruger på den, også et af de emner, der virkelig kan sætte fut i løjerne hjemme hos dig?

I så fald er du ikke alene.

I en undersøgelse lavet af Børns Vilkår svarede 82 pct. af forældrene, at de oplevede at have konflikter med deres børn om digitale medier. 61 pct. af dem svarede, at det ofte omhandlede den tid, børnene brugte på en skærm.