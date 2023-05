19/05/2023 KL. 19:00

Regeringen er isoleret i debat om ministres ansvar efter minksag

Endnu et parti vil ændre reglerne for vurdering af ministres ansvar i lyset af minksagen. Venstre og Moderaterne er imod, selvom det kunne have sikret en juridisk vurdering af statsministerens ansvar. Nu forklarer de hvorfor.