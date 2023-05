Fire dømmes i sønderjysk sag om store mængder hash og amfetamin

Tre mænd og en kvinde skal tilsammen i fængsel i 49 år i en omfattende sag om hash, kokain, MDMA og amfetamin fra Sønderjylland.

Det har Vestre Landsret afgjort.

Ifølge et resume af dommen på rettens hjemmeside drejer sagen sig om cirka 50 forhold.

Et af dem handler om, at der i april 2020 blev båret to liter amfetaminolie over grænsen fra Tyskland. Smuglingen foregik i det tilfælde til fods.