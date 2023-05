Region råber på blod - men donorer savner fleksible tappetider

Det betyder, at muligheden for at blive tappet i Korsør, Høng, Nykøbing Sjælland, Faxe, Maribo, Haslev og Stege fremover er væk.

Søren Ørnebjerg Lund er bloddonor, og han oplever ifølge tv-stationen, at det er blevet mere besværligt at få en tid.

Han oplever, at en aflyst tid betyder, at man skal flere måneder frem for at finde en ny, alternativ tid.

Søren Ørnebjerg Lund fortæller til tv-stationen, at hans døtre helt har opgivet at være bloddonorer, fordi de ikke kan få det til at passe ind i en hverdag med familie og børn.