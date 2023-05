17-årig sigtet for at stikke to med kniv i Fælledparken

Det er en 17-årig dreng, der er anholdt. Han er sigtet for grov vold.

- Motivet har vi ikke klarlagt endnu. Det efterforsker vi videre på, siger den centrale efterforskningsleder til Ritzau torsdag formiddag.

Politiet har vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at begære ham varetægtsfængslet i sagen.

Derfor er han blevet løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.

Selv om knivstikkerierne fandt sted på samme dag og i samme park, hvor mange elever i 9. klasse fejrer sidste skoledag, er der ingen forbindelse mellem markeringen og knivstikkerierne.