Politiet har købt 130 kinesiske droner trods frygt for spionage

Sikkerhedsmyndighederne har et særligt ansvar for at modgå de specifikke risici, som bliver påpeget. Derfor bliver de sikkerhedsmæssige hensyn ”nødt til at rykke frem i bussen, når der skal købes ny teknologi”, siger han.

Politiken har spurgt Rigspolitiet, om dronerne fra DJI udgør en sikkerhedsrisiko, når de benyttes af dansk politi.

Det har myndigheden ikke svaret på.

Til gengæld skriver den, at ”vi er ved at afklare den fremadrettede anskaffelsesproces for droner i politiet, som blandt andet tager højde for sikkerhedsrisici med videre”.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil ikke kommentere de konkrete produkter fra DJI, skriver Politiken.

Til mediet siger myndigheden dog, at visse former for teknologi med kinesiske komponenter udgør en spionage-risiko.