32-årig mand fængslet: Dna-spor og indkøb belaster ham i sag om drabet på Emilie Meng

En 32-årig mand, der sigtes for at have bortført, voldtaget og dræbt Emilie Meng, kan tænkes at ville begå nye overfald på piger, såfremt han sættes på fri fod.

Det fastslår en dommer i Retten i Næstved onsdag aften efter et godt tre timer langt retsmøde.

Her har dommeren givet politiet medhold i, at der er grund til at skærpe grundlaget for fængslingen i sagen om bortførelsen og voldtægten af en 13-årig pige ved Kirkerup i april.