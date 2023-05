17/05/2023 KL. 19:42

Nu er 32-årig mand også varetægtsfængslet for drabet på Emilie Meng

Retten mener, at der er begrundet mistanke for, at en 32-årig mand stod bag drabet på Emilie Meng. Han er nu fængslet for tre forbrydelser.