Skole har aflyst sidste skoledag efter fund af tegnestifter i karameller

Da KøbenhavnLIV kontakter skolelederen onsdag eftermiddag, er hun stadig ved at finde ud af, hvad der er sket. Hun siger til medierne, at hun ikke har yderligere at tilføje for nuværende.

Også på Skolen ved Gurrevej i Helsingør i Nordsjælland er der blevet fiflet med karamellerne, som de ældste elever deler ud på sidste skoledag.

Her har flere af karamellerne vist sig at være pakket om og fyldt op med kattemad. Det skriver Helsingør Dagblad.

- Vi reagerede, så snart vi hørte rygterne om det her, siger skoleleder Bo Lindegaard til mediet.

- Vi lavede straks et alle-kald ud på hele skolen og har også skrevet på Aula (skolebeskedtjeneste, red.).

- Desværre var der en lille gruppe elever, der sad et andet sted og ikke fik denne information, siger han.