DMI: Sommeren ser ud til at blive mere varm og tør end vanligt

Den danske sommer ser som helhed ud til at blive varmere, tørrere og mere solrig end normalt.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i en prognose for sommervejret.

Årsagen er, at et dominerende højtryk ser ud til at lægge sig over Nordvesteuropa mellem Skandinavien og Island. Det vil give overvejende tørt, solrigt og varmt vejr.