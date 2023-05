Politiet bebudede nemlig i første omgang, at det ikke ville trække de nye sigtelser ind i det planlagte retsmøde den 11. maj, hvor politiet efter vanlig procedure, skulle overbevise retten om, at der var stærke nok beviser til at forlænge mandens varetægtsfængsling.

Den videre varetægtsfængsling beroede altså alene på kidnapningssagen.

Typisk varer en varetægtsfængsling i fire uger, hvorefter retten skal vurdere, om politiets efterforskning er solid nok til at forlænge varetægtsfængslingen.

Det kan vare ved, indtil politiet har nok bevismateriale til at rejse en tiltale.

Det planlagte retsmødet den 11. maj endte i sidste ende med at blive aflyst, da manden frivilligt gik med til at fortsætte varetægtsfængslingen.

Men kort efter skrev Sydsjællands og Lolland-Falster Politi på Twitter, at politiet nu på et nyt retsmøde ville anmode om at udvide fængslingsgrundlaget.

Dengang vurderede Kurt Kragh, der igennem mange år har været efterforskningsleder i Rigspolitiets Rejsehold, at der efter alt at dømme ville være tale om væsentligt nyt i enten efterforskningen i Emilie Meng- eller Sorø-sagen, eller i en helt tredje sag.

»Det er usædvanligt at indkalde til et nyt retsmøde på den her måde. Når politiet har fået en mand varetægtsfængslet i en sag, som tilfældet er her, laver man ikke nye retsmøder udover de sædvanlige – typisk hver fjerde uge – hvor varetægtsfængslingen bliver forlænget.«

»Jeg tager det som et udtryk for, at man har noget meget væsentligt, som man ønsker at få tilføjet til retsbogen,« lød det dengang.