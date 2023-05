Retsmøde afslørede nye detaljer om Emilie Meng-sagen og sagen om bortførelse af en 13-årig pige

Også i sagen om knivoverfaldet i Sorø kom der nye detaljer frem. Udover at manden, ifølge Anklagemyndigheden, har truet pigen med en kniv, er det også opfattelsen, at hun blev slået flere gange i maven med en knyttet hånd, og herefter skulle han, ifølge Anklagemyndigheden, have forsøgt at frihedsberøve og voldtage hende. Bl.a. gav han pigen strips på, hvorpå hun blev slæbt væk, men han opgav, da hun skreg for meget. Herefter fik hun besked på at tælle til 100, hvorpå han forsvandt, fortalte anklager Susanne Bluhm.

Det er uklart, hvordan manden forholder sig til de nye sigtelser. Han har dog tidligere sagt, at han nægter sig skyldig i dem.

Højst opsigtsvækkende meddelte Anklagemyndigheden i den forgangne uge, at man på et nyt retsmøde onsdag ville have dommeren til at vurdere nye beviser og udvide fængslingsgrundlaget mod manden, der lige nu sidder varetægtsfængslet i kidnapningssagen. Tilbage stod spørgsmålet, hvad nyt Anklagemyndigheden havde i posen?