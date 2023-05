23-årig mand døde i trafikulykke med varevogn i København

Det er passageren i varevognen, som er afgået ved døden. Hans pårørende er underrettet.

Føreren af bilen er ikke kommet alvorligt til skade. Der har kun været føreren og passageren i bilen ifølge vagtchefen.

Der har også været en bilinspektør på stedet, oplyser vagtchefen.

En bilinspektør bliver kaldt ud til alvorlige trafikulykker for at prøve at fastlægge, hvad der er sket.

Københavns Politi oplyser kort før klokken 10.00 onsdag, at man har fjernet afspærringerne på stedet, og at der igen er åbent for trafik.