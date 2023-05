Over Fyn til og fra Jylland gælder det E20 fynske motorvej og E45 Sønderjyske Motorvej omkring Kolding.

Samtidig ventes der i Jylland særlig travl trafik på rute 11 langs den jyske vestkyst og på rute 40 mellem Frederikshavn og Skagen.

Udover normale trafikforstyrrelser har der de seneste dage været demonstrationer med lastbiler på tværs af landet, der har blokeret visse strækninger i protest mod en kommende kilometerafgift.

Det kan ikke afvises, at lastbilerne også kan udgøre et problem på vejene i Kristi Himmelfarts-dagene, lyder det fra Vejdirektoratet.

»Det er svært at sige, om der er noget i gærde. Vi har endnu ikke fået nogen meldinger om, at der skulle blive nogen udfordringer med lastbilblokader, men vi er i tæt dialog og samarbejde med politi og beredskab,« uddyber Martin Rytoft, der vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter.

Han henviser til, at lastbilblokaderne var værst søndag aften og mandag, hvor vognmændene havde varslet en demonstration, men at blokaderne er trappet ned siden da.

Samtidig vil der også foregå vejarbejde på visse strækninger henover Kristi Himmelfarts-dagene.

Blandt andet på to af strækningerne, hvor der forventes at blive mest trafik. Det medfører en øget risiko for kødannelse og forlænget rejsetid, oplyser Vejdirektoratet.

Det gælder mellem afkørsel 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj, hvor der arbejdes på vejene i begge retninger.

Det samme gælder på E20 Fynske Motorvej mellem afkørsel 54 Vissenbjerg og afkørsel 56 Ejby.

Uanset om der opstår problemer med lastbiler, vejarbejde, tæt trafik eller ej, opfordrer Martin Rytoft bilister til at holde sig orienteret på trafikinfo.dk, hvor han og hans kollegaer løbende vil opdatere, lige så snart de får kendskab til problemer i trafikken.