Jes Dorph vil hive advokat bag TV2's undersøgelse i retten

Det var advokatfirmaet Norrbom Vinding, der stod for undersøgelsen. Jes Dorph-Petersen blev fyret efter undersøgelsen.

I 24syv-programmet ”Ringdal og Kristensen” fortalte han i 2022, at han havde ”meget svært ved at få et job”. Han har desuden været nødt til at lukke sit ellers nystartede mediefirma, Tankegods, da han ifølge Her & Nu ellers ikke kunne få dagpenge.

Han er siden vendt tilbage til skærmen på kanalen dk4 på programmet ”Vi elsker fodbold” - et ugentligt sportsprogram, som centrerer sig om Superligaen, Champions League og fodboldlandsholdet.