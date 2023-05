Brødre og mor dømt i sag om mishandling og voldtægt

Nævningetinget har ifølge pressemeddelelsen fra retten lagt vægt på kvindernes forklaringer, og på de øvrige vidneforklaringer i sagen samt lægelige oplysninger, fotos med mere.

Storebroren var i forhold til den ene kvinde tiltalt for ikke under 50 gange at have tiltvunget sig samleje med vold eller trussel om vold.

En af de andre kvinder forbød han at forlade deres lejlighed. Hun har forklaret, at han på et tidspunkt tog en stor kniv frem og truede hende med, at han skulle se, om den var stor nok til at gå gennem hende, hvis hun stak af.

Lillebroren tog ifølge anklageskriftet taget kvælertag på en af de to tidligere kærester, mens han sagde

- Jeg æder dig indefra, din lille luder. Vent og se.