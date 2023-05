Lastvogne bruges i protest mod afgift: Generer trafik flere steder

Aktionerne gik i gang mandag, og foreløbige tal fra politiet mandag eftermiddag viste, at ordensmagten på landsplan havde rejst over 50 sigtelser og givet over 100 påbud.

Hvis man skal dømme på baggrund af mandagens tal fra politiet var der især problemer for trafikken i Østjylland, Sydøstjylland og i København.

Her blev der rejst henholdsvis 26, 10 og otte sigtelser, fremgår det af en opgørelse fra Rigspolitiet.

Den nye vejafgift er begrundet med klimakrisen. Regeringen og partierne SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet ønsker at skubbe på en grøn omstilling af vejtransporten. En afgift på cirka en krone og 30 øre per kørt kilometer indføres fra 2025.