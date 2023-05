Kender du én, som er overoptaget af vægttab, sin krops udseende og har stort fokus på kalorier?

Måske er du pårørende til én under 18 år, som har forstyrrede spisemønstre og fokuserer meget på, at noget mad er usundt, men som ind imellem overspiser.

For mennesker med den profil er det ikke en god idé at gå på en af de populære fastekure, hvor man i perioder af dagen eller et par dage om ugen ikke må indtage andet end vand og kaffe. Risikoen er, at man kan udvikle en spiseforstyrrelse og måske vil bruge fastekuren som en undskyldning for at spise mindre, end man har brug for.