Mads Egebjerg Johansen er ikke tidligere straffet, oplyser statsadvokaten.

Da han trængte ind i huset, truede han en kvinde til at udlevere 1400 kroner. Men udover det forsøgte han at voldtage kvinden.

Det lykkedes hende at modsætte sig forsøget ved at sparke manden så voldsomt, at han forlod bygningen.

Ifølge politiet var det tilfældigt, at det var den pågældende kvindes hus, han gik ind i.

Den 29-årige har erkendt røveriet, men han har nægtet sig skyldig i, at han skulle have forsøgt at voldtage kvinden.