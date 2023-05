- Men der er også noget på vej i det vestsjællandske ved Holbæk- og Kalundborg-egnen, siger vagthavende meteorolog Marie Timm, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Varslet om skybrud gælder det centrale Jylland, det meste af Fyn samt Vest- og Nordsjælland.

- Vi har nu rundet de magiske 20 grader mange steder, og det er den temperatur, der skal til for at danne de her kraftige byger, siger Marie Timm.

Skybrud kan give akvaplaning og gøre vejene glatte. Det kan også give problemer med indtrængende vand i for eksempel kældre.