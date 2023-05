Leder kaldte ansat for halalsvin og indvandrerdreng

Det, at han blev kaldt indvandrerdreng, gjorde ham ”inderligt chokeret”, men han valgte at tie i situationen og sagde heller ikke noget til HR-afdelingen.

Det er angivet i et resumé af sagen fra Ligebehandlingsnævnet, som har behandlet hans klage over forskelsbehandling på baggrund af race og etnisk oprindelse.

Nævnet har afgjort, at det var chikane, og at den ansatte skal have 25.000 kroner i godtgørelse for den og en anden udtalelse fra samme leder.

Det skyldes, at det er ulovligt for arbejdsgivere at forskelsbehandle de ansatte på baggrund af blandt andet race og etnisk oprindelse. Afgørelsen kom i april og fremgår mandag af et nyhedsbrev fra Ankestyrelsen.