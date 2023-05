Ørsted skal som de første lagre CO2 i stor skala

- Det her er et kerneområde for os, så vi er meget begejstrede for kontrakten, siger Ole Thomsen, chef for Ørsteds kraftværksforretning.

- Det her er en fantastisk dag for klimaet, for vi kommer til at trække CO2 ud af atmosfæren, og det er nødvendigt for at bekæmpe den globale opvarmning.

Men selv om det er en god nyhed for klimaet, ser det ud til, at vejen til at indfri Danmarks første klimamål er blevet længere.

For nylig viste en fremskrivning fra Energistyrelsen, at udledningen i 2025 så ud til at være 49,8 procent lavere end i 1990.

Det er snublende tæt på den lave ende af klimamålet, der lyder på en reduktion på 50-54 procent.

Men her var det forudsat, at aftalen om at fange og lagre CO2 ville få stor effekt fra 2025, og det vil ifølge Ørsted altså først ske i 2026.