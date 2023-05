Chefredaktør udlever drøm at starte eget medie

Han har haft flere topstillinger i dansk presse, men har de seneste år udlevet en gammel drøm om at starte sit eget medie med fokus på substansen i dansk økonomi og politik.

Chefredaktør og administrerende direktør for NB Medier Arne Ullum er de senere år gået fra at stå i spidsen for Danmarks mest læste gratisavis til at stå i spidsen for et nichemedie.