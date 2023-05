Hans Jørgen Bonnichsen kender spionverdenen indefra

Bonnichsen kom eksempelvis i problemer i 2008, da han kritiserede Politiets Efterretningstjeneste (PET) i forbindelse med en sag om to udviste tunesere anklaget for at ville dræbe den nu afdøde karikaturtegner Kurt Westergaard.

Har noget at byde på

Det fik Brian Mikkelsen, der dengang var justitsminister, til at minde ham om tavshedspligten, ligesom Dansk Folkeparti var ude med riven efter Bonnichsen.

Kolleger i branchen og flere juraprofessorer bakkede dog Bonnichsen op.

Hans Jørgen Bonnichsen er da også fortsat med at kommentere og analysere, og det vil han gøre, så længe journalisterne ringer.

»Når ingen vil høre på mig mere, giver det sig selv. Men jeg føler ikke, det er tilfældet i øjeblikket. Og jeg mener stadigvæk at have noget at kunne byde ind med,« siger han.