Caroline Wégens vil smage alle hjørner af livet

Men der er andet i livet for Wégens end arbejde, blandt andet fysisk aktivitet. Det betyder meget for hende at finde plads til den israelske kampsport krav maga, salsadans, løb og styrketræning.

Ved siden af det lærer hun fransk og skak.

»Jeg kan ikke lade være. Jeg elsker at lære nye ting. Jeg er dårlig til at sidde stille. Jeg elsker at bruge min krop,« siger hun.

»Det gør jeg også, når jeg er hos mine forældre ude i Hareskoven. Så lærer jeg at fælde træer eller køre brænde hjem fra mosen.«

Og løbeturen på vej på arbejde er for pigen fra de røde træhus i Hareskoven guld værd i en presset hverdag.

I fremtiden ved hun, at hun gerne vil have en familie. Og så længe, at livet bringer hende en masse eventyr og udfordringer, er hun glad. Hun prøver nemlig at tage, hvad livet byder.