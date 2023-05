Hooligans i slagsmål i Glostrup før derby

Københavns Vestegns Politi fik anmeldelse om et slagsmål klokken 18.50, men har ikke fået anmeldelser om, at nogen er kommet til skade. Det fortæller vagtchef Lars Guldborg.

- Så da vi kommer derud, er der ikke noget i gang, og derfor er det svært for os at foretage anholdelser. Men vi har set videoen, og nu begynder vi at se, om vi kan løbe noget op baglæns.

- Vi har fået en hel masse mennesker registreret derude, og så har vi sikret noget videoovervågning fra DSB. Men vi kan se, at det ser voldsomt ud, når man ser billederne derfra, siger han til Ritzau.