Over 100 klimaaktivister sigtet efter aktion i København

Han refererer blandt andet til, at Frans Timmermans, vicepræsident for Europa-Kommissionen, har sagt, at vores børn og børnebørn kommer til at kæmpe krige om mad og vand.

- Når det står så galt til, og vi får at vide, at vores regeringen gang på gang fejler i klimamål, bliver vi nødt til at ruske op i samfundet og forstyrre business as usual, fordi der skal ske noget andet, siger Oskar Kluge.

Det har natten til lørdag ikke været muligt at få en kommentar fra regeringen.

- Vi går sammen og siger, at nu er det nok, og vi skal for det første tage de åbenlyse skridt og omlægge skov- og landbrugsareal, så vi får 30 procent natur i Danmark, siger Oskar Kluge.

Extinction Rebellion har flere gange før arrangeret protestaktioner i København.