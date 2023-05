Skud med haglgevær mod kvinde var forsøg på drab

Det var i et forsøg på at dræbe sin daværende hustru, at en nu 52-årig mand i et hus nord for Grauballe i Midtjylland sidste år affyrede et haglgevær og ramte hende i armen.

Det har Retten i Viborg fastslået i en dom fredag.

Skuddet blev affyret inden døre, og under opgøret affyrede han også skud mod haven, hvor kvindens søn på 27 år havde forsøgt at gemme sig. Begge flygtede til en nabo.