Forsvarets hjemmesider er lagt ned af cyberangreb

Her blev angrebet konstateret efter fem timer og afværget efter 11 timer. Det oplyste Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse i en pressemeddelelse i januar.

Det er Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der står for driften af Forsvarets og Forsvarsministeriets hjemmesider.

Forsvaret havde ikke ”nedsat operativ effekt” under angrebet, og ingen data gik tabt, lød det fra styrelsen i januar.

I forbindelse med angrebet i december sagde Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, at et dDoS-angreb er et af de mest simple angreb.

Hvis der kun er tale om et dDoS-angreb, er der ifølge Jens Myrup Pedersen ikke fare for, at der bliver stjålet data eller lignende. Det er kun hjemmesiderne, der bliver lagt ned.