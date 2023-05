Pædagogmedhjælper er frifundet for voldtægt af anbragte kvinder

Derfor blev manden frikendt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Han er i stedet blevet dømt efter straffelovens paragraf 219, der siger, at det er strafbart at have samleje med personer, der er beboere på et opholdssted, hvor man er ansat.

Derfor er straffen også sat betydeligt ned.

Episoden fandt sted i marts sidste år på en sommerhustur i Midtjylland.

De to kvinder, som var anbragt på et opholdssted i Østjylland, var henholdsvis 18 og 19 år, da turen fandt sted.