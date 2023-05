Et barns første leveår er nogle af de allervigtigste i et menneskes liv. Men kvaliteten af de institutioner, vi sender vores allermindste børn i, er i mange tilfælde decideret »ringe« eller »utilstrækkelig,« viser den første nationale undersøgelse af kvaliteten i vuggestuer og dagplejer.

Mange steder er forholdene for de 0-2 årige så dårlige, at det vurderes at få betydning for børnenes udvikling.