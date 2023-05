Knap hver fjerde har mødt krænkelser på arbejdspladsen

- Vi er selv overraskede over, at vi rammer den procentsats i forhold til uønskede henvendelser fra eksterne relationer - gæster, siger han og påpeger, at der skal gøres mere:

- Jeg synes, det ville være en falliterklæring at sige, at det er umuligt at komme til livs. Jeg er overbevist om, at det her som samfundsproblem er noget, der skal sættes fokus på - at vi som branche simpelthen har en nultolerance og viser omverdenen, at det vil vi ikke acceptere.

Det er også overbevisningen hos Ida E.H. Madsen, der dog understreger, at det også ses internt mellem ansatte og chefer.

Næstefter restaurationsbranchen kommer hoteller og campingpladser, hvor 36 procent angiver at være blevet udsat fra uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane.