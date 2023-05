I disse uger er et nyt system på vej gennem Folketinget. Det kommer til at ramme alle danskere, der ejer en bolig. Det skal sende omkring 40 mia. kr. i statskassen hvert år. Men det er langtfra sikkert, at de millioner af danskere, der skal betale skatten, vil kunne gennemskue, hvorfor de skal betale lige præcis den skat, de bliver opkrævet.