Massør dømt for overgreb og frakendt ret til at massere kvinder

En massør er torsdag blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel, og han frakendes retten til erhvervsmæssigt at massere piger og kvinder i to år.

Det oplyser Retten i Hjørring.

Manden er dømt for at have forgrebet sig på en kvindelig kunde den 2. januar i år. Han har klinik i hjemmet i Aabybro, og her var kunden dukket op om eftermiddagen.