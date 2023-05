Mistænkt i kidnapningssag skal igen i retten

På onsdag den 17. maj er der retsmøde i sagen mod en 32-årig mand, der sidder varefængslet for bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige.

Det er anklagemyndigheden, der har anmodet om retsmødet, fordi den vil have fængslingsgrundlaget udvidet.

Med andre ord vil anklagemyndigheden have en dommer til at vurdere, om den har tilstrækkeligt stærke beviser til at få den 32-årige fængslet også for andre forhold.