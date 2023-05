Australsk mineselskab lægger sag an mod Danmark og Grønland

Hverken Kammeradvokaten eller departementschefen ønsker at kommentere erstatningskravets størrelse.

Jørgen Hammeken-Holm er ikke bekymret over søgsmålet.

- Det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Det er normalt, at selskaber som det australske lægger sag an mod regeringer og kommer med ublu erstatningskrav.

- Jo større beløb, jo mere skal det få modparten til at ryste i bukserne, siger han til Politiken.

Dog siger Paul Hauch Fenger, der har en baggrund i FN og EU og speciale i international ret, at mineselskabet kan have en god sag. Han har dog det forbehold, at han ikke kender alle sagens detaljer.

Mineprojektet skulle have været på Kvanefjeld, som blev et meget stort emne i den seneste valgkamp i Grønland i 2021. Partiet IA, der endte med at vinde valget, havde et nej til minedrift som sin største mærkesag.