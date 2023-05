Ni mænd tiltalt i kæmpesag om import og salg af kokain

Mændene er tiltalt for brud på straffelovens paragraf 191 om narkosalg, der kan straffes med indtil 10 års fængsel eller op til 16 år, hvis der er tale om en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof.

Alle nægter sig skyldige, har Ekstra Bladet tidligere skrevet.

Sagen mod de ni er hovedsagen i et narkosagskompleks, som af politiet er blevet døbt ”Operation Sixpence”.

De tiltales for indsmugling og at have opbevaret, solgt og distribueret de mange hundrede kilo kokain på flere adresser og fra forskellige lokationer i blandt andet Sydhavnen og Valby, på Nørrebro, Frederiksberg og Amager.