Organisationer: Ungenævn undergraver kriminel lavalder

Ministeren mener, at nævnet spiller en afgørende rolle - både når det handler om forebyggelse og konsekvens for de unge.

- Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at forhindre, at unge og børn finder vej ind i hård og organiseret kriminalitet, siger Hummelgaard.

- Der kan vi indtil videre se, at Ungdomskriminalitetsnævnet spiller en forebyggende rolle - også ved at sætte konsekvens bag nogle af de handlinger, som bliver begået i en meget tidlig alder.

Ministeren henviser blandt andet til en delevaluering fra Justitsministeriets Forskningskontor. Den peger i retning af, at unge er mindre tilbøjelige til at begå ny kriminalitet efter at have fået deres sag behandlet i nævnet.