Dominerende 73-årig dømmes for at have kvalt sin hustru

Under sagen har vidner berettet, at Steen Jørgensen var den dominerende i forholdet, og at han forsøgte at kontrollere sin hustru. Det skriver Fyns Amts Avis.

På samme dag, hvor manden kvalte hustruen, havde hun fortalt en veninde, at hun ønskede at flytte fra ham, og at hun havde fået sin egen bolig.

Retten har hæftet sig ved, at den afdøde var bange for sin mand, oplyser retsformanden ifølge Fyns Amts Avis.

I rettens afgørelse indgår, at han skal betale 100.000 kroner i godtgørelse for tort til hver af tre efterladte børn.