To drabssigtede mænd er løsladt efter grundlovsforhør

- På et helt generelt plan ville det være i strid med anklagemyndighedens objektivitetsforpligtelse og generelle hjemmel til at opføre sig ordentligt, hvis man fremsætter en begæring, når man ikke mener, der er hold i den.

Adspurgt, om det kan bunde i, hvad mændene eventuelt selv måtte have forklaret i retsmødet, lyder det korte svar, at ”på et helt generelt plan er der mange ting, der kan ændre sig fra papir, til man får en forklaring”.

De to mænd, der er 40 og 45 år, blev anholdt tirsdag og sigtet for at have dræbt en 48-årig somalisk mand med stik i halsen mellem klokken 02.15 og 02.55 natten til tirsdag.