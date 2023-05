Bøssemager dømt for at forsyne kriminelle med skydevåben

Otte års fængsel er den maksimale straf for besiddelse af skydevåben, når man ikke bruger en særlig paragraf til at hæve straffen i ekstraordinære sager.

Dermed endte Peter Als Nerving med en hårdere dom, end da Retten i Næstved i marts sidste år idømte ham syv et halvt års fængsel. Han havde selv anket til landsretten.

I byretten forklarede han, at han gerne rådgiver om våben og ser bekendtes våben igennem. Men han afviste at have solgt våben.

Han fortalte, at de ulovlige skydevåben var hans afdøde fars. Desuden afviste han selv at have tilvirket gas- og signalpistoler.

- Jeg har våbentilladelse. Derfor er der ikke nogen grund til, at jeg bygger noget som helst om, lød det dengang.