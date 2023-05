Somalisk mand blev dræbt af stik i halsen - anholdte kendte ham

Mændene er i retslokalet iklædt blå joggingsæt. De nægter sig begge skyldige i den alvorlige sigtelse, der er rejst mod dem.

De sigtede er henholdsvis 40 og 45 år.

Hvad de sigtede eventuelt måtte fortælle i retsmødet, og hvad politiet mener at have af beviser mod dem i sagen, forbliver uvist.

Dommeren har valgt at følge en påstand fra specialanklager Anders Larsson om at få dørene lukket for offentligheden.

I forbindelse med anmodningen om dørlukning løftede Larsson sløret for, at det indtil nu er småt med beviser i sagen.