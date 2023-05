Politi advarer borgere i Korsør om røg fra brand

Klokken 03.00 natten til onsdag skriver politiet på Twitter, at brandvæsnet fortsat arbejder på at slukke branden.

Nogle beboere, der tirsdag aften blev evakueret fra en nærliggende ejendom, er retur, oplyser politiet videre.

Det anbefales dog stadig, at man holder vinduer lukket, og at man undgår at opholde sig i røgfanen.

Onsdag morgen skriver politiet på Twitter, at der fortsat er brand på Lilleøbakken i Korsør.

Røgen er begrænset og giver ikke anledning til udfordringer. Derfor kan trafikken passere på Lilleøvej ”med forsigtighed”, skriver politiet.