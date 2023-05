Forsvaret kasserer over halvdelen af unge mænd til session

En værnepligtsevaluering fra 2021 viser ifølge visen, at Forsvaret vurderer, at det stigende antal af unge, der afvises, skyldes, at flere unge har psykiske diagnoser.

I 2017 blev 22 procent af de unge, der blev erklæret uegnede til værnepligt, erklæret uegnede på grund af psykiske diagnoser som adhd, angst eller depression.

Andelen af svært overvægtige blandt nutidens unge gør også en forskel, vurderer Forsvaret ifølge Berlingske.

Ved Forsvarets Dag, som også kaldes session, introduceres de mulige værnepligtige for Forsvaret, tager en skriftlig prøve og får deres helbred undersøgt.