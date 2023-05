Sjælden edderkoppeart set for første gang i Danmark

En sjælden form for krabbeedderkop er for første gang blevet set i Danmark.

Der er tale om to edderkoppehanner af arten Xysticus lineatus, som blev fundet i Tisvilde Hegn.

Det skriver Nationalpark Kongernes Nordsjælland i en pressemeddelelse.

De to edderkopper blev fundet af naturformidleren Frederik Leck Fischer, der er blevet ansat af Nationalpark Kongernes Nordsjælland for at gøre nationalparken klogere på edderkoppefaunaen i Tisvilde Hegn og Gribskov.