Dronningen deltager ved første officielle arrangement siden operation

Den 16. april genoptog dronning Margrethe officielt sine funktioner som regent efter rygoperationen.

Håndværkerforeningens medaljeoverrækkelse er en begivenhed, der har til formål at hylde årets nyuddannede håndværkere.

Her uddeles medaljer til nyudlærte håndværkssvende, som har udmærket sig ved deres svendeprøve.

Arrangementet foregår på Københavns Rådhus.

Der uddeles medaljer til i alt 79 håndværkere fra 20 forskellige fag. Derudover uddeles legater for over 1,1 million kroner, herunder to rejselegater på 100.000 kroner fra A.P. Møller Fonden.