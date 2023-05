To mænd anholdt og sigtet for drab i København

Pladsen ligger i krydset ved Enghavevej og Ny Carlsbergvej på Vesterbro i København.

Efter at have efterforsket sagen anholdt politiet to mænd tirsdag eftermiddag, lyder det. Det var blandt andet gennemgang af videoovervågning fra området, der førte til anholdelserne.

Politiet oplyser, at det er uvist, om begge anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

- Vi har foretaget en række efterforskningsmæssige skridt, som har ledt os i retning af de to anholdte, siger vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi på politiets hjemmeside.